Россиян предупредили о тяжелых последствиях неконтролируемого приема антибиотиков

Иммунолог Продеус: назначать антибиотики при COVID-19 запрещено

Антибиотики можно принимать только по назначению врача, многие же пьют их при любой болезни, рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. В интервью радио Sputnik доктор предупредил россиян о тяжелых последствиях неконтролируемого приема антибиотиков.

По словам Продеуса, в нередко с помощью антибиотиков лечат вирусные инфекции, хотя эти препараты помогают только при вызванных бактериями заболеваниях. Он обратил особое внимание на то, что при COVID-19 назначать антибиотики вообще запрещено, так как ее вызывает вирус. Неверное применение препаратов приводит к нечувствительности бактерий к ним, добавил доктор.

Врач подчеркнул, что отличить вирусную инфекцию от бактериальной просто. «Если сопли у человека вязкие, светлые или просто текут — это либо аллергия, либо вирусное заболевание. Когда вы видите желтую мокроту или желто-зеленые сопли, то это присоединилась бактериальная инфекция», — объяснил эксперт. Доктор заверил, что назначать антибиотики может только врач.

Ранее биотехнолог Мария Золотарева предупредила о появлении опасных супербактерий из-за антибиотиков и антисептиков. По ее словам, здоровье общества находится под угрозой.