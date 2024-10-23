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19:19, 23 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о тяжелых последствиях неконтролируемого приема антибиотиков

Иммунолог Продеус: назначать антибиотики при COVID-19 запрещено

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Антибиотики можно принимать только по назначению врача, многие же пьют их при любой болезни, рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. В интервью радио Sputnik доктор предупредил россиян о тяжелых последствиях неконтролируемого приема антибиотиков.

По словам Продеуса, в нередко с помощью антибиотиков лечат вирусные инфекции, хотя эти препараты помогают только при вызванных бактериями заболеваниях. Он обратил особое внимание на то, что при COVID-19 назначать антибиотики вообще запрещено, так как ее вызывает вирус. Неверное применение препаратов приводит к нечувствительности бактерий к ним, добавил доктор.

Врач подчеркнул, что отличить вирусную инфекцию от бактериальной просто. «Если сопли у человека вязкие, светлые или просто текут — это либо аллергия, либо вирусное заболевание. Когда вы видите желтую мокроту или желто-зеленые сопли, то это присоединилась бактериальная инфекция», — объяснил эксперт. Доктор заверил, что назначать антибиотики может только врач.

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      Вера Владзиевская
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