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14:03, 23 октября 2024Экономика

Россиян призвали не собирать опавшие листья

Врач Усачева: опавшие осенние листья могут вызывать аллергию

Фото: Roxana Zerni / Unsplash

Опавшие осенние листья могут вызывать аллергию, рассказала «Газете.Ru» рассказала Анна Усачева, аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Из-за перепада температур в листве размножается плесень, являющаяся главным аллергеном. Вдыхание спор плесени может значительно ухудшить состояние здоровья и вызывать затрудненное дыхание, одышку и другие неприятные симптомы, которые зачастую путают с простудой. Аллергия на плесень может проявляться и в другой форме — со слезотечением, зудом в горле и кожными высыпаниями.

Чувствительных к цветению россиян эксперт призвала обратить внимание на свое состояние и осенью. Им не следует собирать букеты из опавшей листвы и делать гербарии, а также рекомендуется отказаться от осенних фотосессий в лесу, особенно после дождя.

Проживающим в частных домах россиянам лучше своевременно убирать опавшие листья со двора. Также важно предотвратить проникновение спор в помещении. Для этого рекомендуется осушать воздух, использовать воздухомойки, на окна ставить защитные сетки, а также тщательно протирать обувь после прихода домой.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что климатическая зима придет в Москву в начале декабря. Таким образом среднесуточная температура начнет опускаться до отрицательных значений на 20 суток позже положенного. Тогда же на земле окончательно сформируется снежный покров.

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      Мария Черкасова
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