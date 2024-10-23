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11:38, 23 октября 2024Экономика

Россиянам отсоветовали брать ипотеку

Экономист Балынин: не стоит брать ипотеку, пока ставки по кредитам высокие

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиянам не стоит брать ипотеку, пока ставки по ней остаются высокими. Отсоветовал гражданам брать кредиты на жилье кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.ru».

Экономист отметил, что рыночная ставка по ипотеке выше ключевой на 2-3 процентных пункта. Эта небольшая разница обусловлена дополнительными требованиями к клиентам. Например, заемщика могут попросить заключить договор страхования жизни и здоровья, внести большой первоначальный взнос или быть зарплатным клиентам. Без этих условий процент по кредиту будет еще выше, пояснил эксперт.

Сейчас, по словам Балынина, брать ипотеку не имеет смысла — через два-три года ставки будут ниже, и получится заключить договор на более комфортных условиях. «Если, например, договор заключен по ставке в 22 процента на 30 лет, то ежемесячный платеж получается около 19 тысяч рублей с каждого заемного миллиона рублей. Если ипотечный кредит составит 3 миллиона рублей (а его не в каждом областном центре хватит для приобретения жилья), то сумма платежа в 57 тысяч рублей будет составлять порядка 90-110 процентов от средней заработной платы в большинстве субъектов Российской Федерации», — рассказал экономист.

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При этом эксперт считает высокие ставки по ипотеке справедливыми с точки зрения рыночного регулирования. Тем, у кого есть средства для первоначального взноса по жилищному кредиту, Балынин посоветовал разместить их во вклад.

Ранее глава комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков спрогнозировал, что ставка по ипотеке в России снизится в 2025 году. Депутат также порекомендовал россиянам пока воздержаться от оформления кредитов на жилье.

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      Нина Ташевская
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