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19:10, 23 октября 2024Путешествия

Россиянам пообещали доступные цены на авиабилеты

Министр транспорта Старовойт пообещал россиянам доступные цены на авиабилеты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Министр транспорта Роман Старовойт пообещал российским путешественникам доступные цены на авиабилеты. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава ведомства объяснил, что этому поспособствуют в том числе три программы субсидирования. «Только в 2024 году суммарный объем финансирования составил почти 25 миллиардов рублей», — добавил он.

При этом ранее сообщалось, что билеты на перелеты по России подорожали на 17 процентов в первом полугодии 2024 года — средняя цена перелета в эконом-классе составила 7,3 тысячи рублей в расчете на тысячу километров.

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      Марк Успенский
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