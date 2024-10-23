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15:46, 23 октября 2024Экономика

Россиянам пообещали скидки на квартиры в двух сегментах

Риелтор Земцова: квартиры эконом- и комфорт-класса подешевеют на 25 %

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Квартиры в новостройках эконом- и комфорт-класса могут подешеветь на 20-25 процентов к Новому году. Скидки на жилье в этих двух сегментах пообещала россиянам эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова, пишет РИАМО.

В декабре цены на такие квартиры продолжат незначительно расти или останутся на прежних уровнях, но к праздникам объемы акционного предложения вырастут и дисконт может достигать 20-25 процентов, пояснила риелтор.

В бизнес- и премиум-классе, наоборот, жилье может подорожать на 10 процентов, предупредила эксперт. «Эти сегменты мало зависят от ипотеки, и основная доля сделок проходит за счет "живых" денег. Кроме того, этот год отмечен повышенной активностью со стороны инвесторов, возвращающих свои активы в Россию и перекладывающих их в том числе в объекты в элитных ЖК», — пояснила Земцова.

В целом по рынку средняя стоимость квадратного метра будет немного снижаться до конца года, однако в середине января будет возвращаться к базовому уровню, заключила специалистка.

Ранее Земцова посоветовала россиянам не ждать скорого снижения цен на новостройки. По прогнозам риелтора, стоимость недвижимости на первичном рынке в целом, наоборот, вырастет на 5-10 процентов до конца года.

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      Нина Ташевская
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