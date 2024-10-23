Россиянам запретили брать вейпы на излюбленный пляжный курорт богачей

Власти Мальдив запретили туристам брать вейпы на курорт с 15 ноября

Власти Мальдивских островов запретили туристам, в том числе россиянам, брать вейпы на излюбленный богачами курорт. Подробности сообщает портал hoteliermaldives.com.

Нововведение вступит в силу с 15 ноября. Министр безопасности республики Али Ихсан уточнил, что любого, кто попытается ввезти на острова устройства для испарения курительных жидкостей, остановят на границе. Какие-либо исключения власти делать не намерены.

Отмечается, что любителям пляжного отдыха также нельзя привозить на Мальдивы алкоголь. Запрет касается в том числе бутылок, купленных в магазинах duty free. Нарушителям грозит штраф до 500 долларов. При этом спиртное в ресторанах курорта пить можно.

Тем не менее россияне придумали хитрые схемы, чтобы брать алкоголь на Мальдивы. Отдыхающие переливают горячительные напитки в мягкие канистры, бутылки из-под шампуня и детского сока, пакеты для жидкостей с маркетплейсов.