Moneyman: россияне стали чаще экономить на ремонте домов и квартир

В 2024 году россияне бросились массово экономить на ремонте домов и квартир — снизить траты на это или вовсе отказаться от переустройства жилья решили 34 процента опрошенных. Такие данные приводит сервис Moneyman в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Годом ранее желающих сэкономить на ремонте было 24 процента, отмечают специалисты. Отказываться или сокращать траты россиян вынуждают повышение цен на строительные материалы и услуги рабочих — за последние 12 месяцев они подорожали на 8-11 процентов. Еще одной причиной аналитики называют ограниченность ассортимента на рынке.

При этом тенденция отказа россиян от крупных покупок отслеживается и в отношении товаров длительного пользования — мебели, бытовой техники и машин. Однако на отдыхе россияне, наоборот, стали реже экономить. В 2024 году только 29 процента респондентов признались, что стали меньше тратить на отпуск — 2023-м показатель достигал 37 процентов.

Ранее россияне назвали главные причины стресса при ремонте. Большая часть опрошенных (45 процентов) признались, что их тревожит необходимость контроля за подрядчиками. Второе место заняли неожиданные поломки — за них проголосовали 38 процентов респондентов.