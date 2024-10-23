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12:36, 23 октября 2024Экономика

Россияне бросились массово экономить на ремонте

Moneyman: россияне стали чаще экономить на ремонте домов и квартир

Фото: Zivica Kerkez / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году россияне бросились массово экономить на ремонте домов и квартир — снизить траты на это или вовсе отказаться от переустройства жилья решили 34 процента опрошенных. Такие данные приводит сервис Moneyman в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

Годом ранее желающих сэкономить на ремонте было 24 процента, отмечают специалисты. Отказываться или сокращать траты россиян вынуждают повышение цен на строительные материалы и услуги рабочих — за последние 12 месяцев они подорожали на 8-11 процентов. Еще одной причиной аналитики называют ограниченность ассортимента на рынке.

При этом тенденция отказа россиян от крупных покупок отслеживается и в отношении товаров длительного пользования — мебели, бытовой техники и машин. Однако на отдыхе россияне, наоборот, стали реже экономить. В 2024 году только 29 процента респондентов признались, что стали меньше тратить на отпуск — 2023-м показатель достигал 37 процентов.

Ранее россияне назвали главные причины стресса при ремонте. Большая часть опрошенных (45 процентов) признались, что их тревожит необходимость контроля за подрядчиками. Второе место заняли неожиданные поломки — за них проголосовали 38 процентов респондентов.

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      Нина Ташевская
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