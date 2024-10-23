Россияне заплатили турфирме почти 5 миллионов рублей и лишились отдыха

МВД: более 30 россиян заплатили турфирме 5 миллионов рублей и лишились отдыха

В Магнитогорске более 30 россиян заплатили турфирме «НексТур» суммарно почти пять миллионов рублей и лишились отдыха. Об этом говорится в Telegram-канале МВД по Челябинской области.

Уточняется, что каждый из потерпевших отдал от 100 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что 45-летняя сотрудница турфирмы продавала путевки дешевле, чем у конкурентов, хотя знала, что не сможет оказать оплаченные услуги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова предупредила россиян, что заниженная стоимость тура или дешевый отель, предлагаемый туроператором, должны настораживать. Также мошенники часто предлагают за малую стоимость много разных услуг.