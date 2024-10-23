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17:28, 23 октября 2024Путешествия

Российских туристов предупредили о признаках мошенничества

Эксперт Наталия Осипова: заниженная стоимость тура должна настораживать

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заниженная стоимость тура или дешевый отель, предлагаемый туроператором, должны настораживать. О признаках мошенничества россиян предупредила исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова в беседе с радио Sputnik.

Также мошенники часто предлагают за малую стоимость много разных услуг. Обычно подобные предложения встречаются лишь в сети, а не при личной беседе с турагентом, заметила эксперт.

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«Еще один признак мошеннической организации — способ оплаты услуг. Они всегда предлагают только перевод на карту физического лица. Вот этого делать никогда нельзя. Оплата должна производиться исключительно по договору и только на расчетный счет турагентства», — поделилась Осипова.

Она рекомендовала обращаться в официальные агентства и проверять их через единый реестр.

Ранее в Турции гиды придумали новую мошенническую схему и водили туристов по выдуманным достопримечательностям в Каппадокии. Уточняется, что некоторые туристические организации продавали туры по историческим руинам, которых на самом деле нет.

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      Марк Успенский
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