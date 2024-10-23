Россиянин домогался 13-летней падчерицы

В Петербурге пьяный отчим домогался 13-летней падчерицы

В Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался 13-летней падчерицы. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 30 сентября девочка вышла на кухню за водой и вернулась в комнату. Однако пьяный отчим последовал за ней и лег на кровать школьницы. Он приставал к потерпевшей, но она дала ему отпор. Отмечается, что ее мать была в этот вечер на дежурстве.

Спустя месяц несовершеннолетняя рассказала о произошедшем бабушке, и та обратилась в полицию. Отчим уже признал вину. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в Мурманской области возбудили дело в отношении 56-летнего тренера по самбо, домогавшегося 15-летней школьницы.