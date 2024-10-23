Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 23 октября 2024Силовые структуры

Россиянин домогался 13-летней падчерицы

В Петербурге пьяный отчим домогался 13-летней падчерицы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 38-летний мужчина домогался 13-летней падчерицы. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 30 сентября девочка вышла на кухню за водой и вернулась в комнату. Однако пьяный отчим последовал за ней и лег на кровать школьницы. Он приставал к потерпевшей, но она дала ему отпор. Отмечается, что ее мать была в этот вечер на дежурстве.

Спустя месяц несовершеннолетняя рассказала о произошедшем бабушке, и та обратилась в полицию. Отчим уже признал вину. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее в Мурманской области возбудили дело в отношении 56-летнего тренера по самбо, домогавшегося 15-летней школьницы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

      На Украине рассказали о продвижении Российской армии

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

      Состояние режиссера «Гардемаринов» ухудшилось

      На Западе резко отреагировали на слова главы Минфина Британии о Путине

      Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

      По факту стрельбы в российской школе возбудили уголовное дело

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

      Жена Стрелкова заявила о распространяемом про мужа фейке

      Захарова назвала истерикой реакцию Киева на приезд Гутерриша в Казань

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше