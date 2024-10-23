Россиянин пострадал из-за сброса взрывного устройства на его дом

Гладков: мужчина ранен после сброса взрывного устройства на дом в Октябрьском

Россиянин пострадал из-за сброса с беспилотника взрывного устройства на его дом в поселке Октябрьское Белгородского района Белгородской области. Он получил осколочные ранения грудной клетки и стопы и попал в больницу, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Всего, по информации губернатора, в регионе были атакованы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) три населенных пункта. Разрушения наблюдаются в селе Муром Щебекинского городского округа, где два дрона противника ударили по двум частным домовладениям. «На территории одного — посечена кровля и выбиты окна, на территории второго — повреждены остекление и забор», — уточнил Гладков.

Также атака была совершена на легковой автомобиль в городе Шебекино, в результате оказалось повреждено боковое стекло. Сведений о пострадавших нет.

Днем ранее мирная жительница пострадала при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Бехлевка в Белгородской области. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения затылочной области и правого бедра.