Россиянин трижды пытался сжечь дедушку и бабушку и теперь пойдет под суд

В Бурятии мужчина три раза пытался сжечь дедушку и бабушку

В Бурятии местный житель три раза пытался поджечь частный дом дедушки и бабушки, когда пожилые родственники были внутри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Первые два раза его преступление осталось нераскрытым. После этого пенсионеры решили установить камеры видеонаблюдения, чтобы при следующей попытке раскрыть поджигателя. Ночью 28 июня мужчина пришел на дело в третий раз. Он проник во двор дома, подпер входную дверь вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно.

Фигуранта получилось выявить при помощи камер. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»), и 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Теперь его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в подмосковной Балашихе силовики задержали 25-летнего местного жителя, который полгода подсыпал яд матери и отчиму.