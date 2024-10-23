Россиянка получила счет на десятки тысяч рублей по закрытому 18 лет назад кредиту

Россиянке пришло требование погасить долг по закрытому 18 лет назад кредиту

Жительница Якутии получила письмо с требованием погасить долг по закрытому 18 лет назад кредиту. Об этом сообщает Telegram-канал «Якутск Вечерний».

В 2000-х годах женщина взяла кредит в одном из крупных банков. За прошедшее с тех пор время она рассчиталась по своим обязательствам. Несмотря на это в 2024-м году она получила судебный приказ о взыскании с нее около 50 тысяч рублей.

Сейчас россиянка собирается отменить судебный приказ. Если ей удастся это сделать, заявившая о долге организация может обратиться в районный суд в порядке искового производства.

Ранее в Банке России захотели помечать заемщиков с долгами в разных банках. По мнению регулятора, это поможет избежать банкротств физических лиц. Соответствующий законопроект могут рассмотреть в Госдуме уже весной 2025 года.