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16:58, 23 октября 2024Россия

Россиянка пожаловалась на отказ принять ее в батальон добровольцев «Барс»

Жительница Белгородской области заявила об отказе в приеме в батальон «Барс»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Белгородской области пожаловалась на то, что ей отказали во вступлении в добровольческий батальон «Барс-Белгород». Об этом она сообщила в комментариях под постом на странице во «ВКонтакте» губернатора российского региона Вячеслава Гладкова.

В публикации глава области рассказал, что руководитель одного из крупнейших пунктов временного размещения Ольга сообщила о намерении вступить в добровольческий батальон.

В комментариях местная жительница написала, что ранее приходила в военкомат по повестке, однако ей отказали.

«Уважаемый Вячеслав Владимирович! Буквально пять дней назад я была в военкомате (по повестке) и мне четко ответили: "В "Барс" женщин не берут!» А тут читаешь и диву даешься, оказывается берут, но элиту. Очень неприятный осадок», — написала она.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии контртеррористической операции для решения задач, которые в настоящее время возникают.

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      Никита Абрамов
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