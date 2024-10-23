Россиянка рассказала о попытке воскрешения утопленницы, вшах и побоях в монастыре на Урале

Экс-насельница монастыря на Урале рассказала о вшах, избиениях проводом и пытках

Экс-насельница монастыря скандально известного бывшего схиигумена Сергия (Романова) на Урале Алиса Крыжановская рассказала, что в стенах обители столкнулась с антисанитарией, избиением проводами и пытками, а также стала свидетельницей попытки «воскрешения» утопленницы. Об этом она рассказала отцу Павлу (Островскому) в передаче «Помолчим в кавычках», видео опубликовано на YouTube-канале священника.

По словам россиянки, мать отдала ее в монастырь Романова в детстве. В обители девочку поселили в большую келью с антисанитарными условиями, из-за чего вскоре у нее появились вши, которых монахини пытались уничтожить утюгом. Также, по ее словам, в монастыре Сергия было позволено мыться лишь раз в неделю, однако из-за крупных праздников или послушания обитатели монастыря часто пропускали мытье. Она отметила, что пренебрежение гигиеной поощрялось, так как, по мнению бывшего настоятеля, таким образом насельники показывали пренебрежение к мирскому образу жизни.

Крыжановская также сообщила Островскому, что находившихся в монастыре детей и подростков часто избивали, поводом для «наказания» могла стать любая провинность, причем при побоях использовались провода. Также в качестве наказания применялись послушания, которые подходят под определение пыток, — полуголодных детей заставляли делать сотни и тысячи повторений земных и поясных поклонов, которые можно отнести к тяжелым физическим упражнениям.

Я сказала [избивавшим]: «Слезы моей не увидите». И они били, и [Романов] орет стоит: «Чего она молчит, проси прощения, кайся, покайся! Бейте смертным боем, пока не закричит». Мне 12 лет на тот момент. Больше сорока ударов [проводом] они мне нанесли Алиса Крыжановская

При этом после жестоких истязаний Романов часто собирал детей и заставлял их есть деликатесы, чтобы показать, будто на самом деле он их любит, а наказывает не самих «провинившихся», а сидящих в них бесов. Отдельно Крыжановская упомянула о странностях бывшего настоятеля монастыря. По ее словам, после того как одна из насельниц монастыря утонула и ее тело достали из воды, Романов приказал принести ее в церковь и совершил попытку «воскрешения».

Россиянка провела в монастыре Романова около восьми лет — с 2007 по 2015, однако и после ухода из него Сергий еще два года продолжал подавлять Крыжановскую психологически, настойчиво убеждал вернуться в обитель, вызывал к себе и пытался устроить личную жизнь против ее воли.

Бывший схиигумен Сергий был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Среднеуральский женский монастырь, в котором он находился, взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стали размещенные в YouTube ролики. Суд признал Романова виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК. Сергий проведет в колонии 6 лет и 11 месяцев.