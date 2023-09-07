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13:15, 7 сентября 2023Силовые структуры

Срок лишения свободы опального отца Сергия сокращен

Мосгорсуд сократил на один месяц срок лишения свободы бывшего схиигумена Сергия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpess.com

Мосгорсуд сократил на один месяц срок лишения свободы бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты. Теперь Романов проведет в колонии 6 лет и 11 месяцев.

Бывший схимонах Сергий был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Среднеуральский женский монастырь, в котором он находился, взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий делал различные призывы. Он также выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии.

Он признан виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

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    Варвара Митина
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