Срок лишения свободы опального отца Сергия сокращен

Мосгорсуд сократил на один месяц срок лишения свободы бывшего схиигумена Сергия

Мосгорсуд сократил на один месяц срок лишения свободы бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты. Теперь Романов проведет в колонии 6 лет и 11 месяцев.

Бывший схимонах Сергий был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Среднеуральский женский монастырь, в котором он находился, взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий делал различные призывы. Он также выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии.

Он признан виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.