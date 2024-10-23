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11:01, 23 октября 2024Силовые структуры

Россиянка ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство

В Красноярском крае пройдет суд над женщиной за покушение на убийство сына

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 105 УК РФ. Ее дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. Свою вину фигурантка не признает. Она заявила, что «не желала смерти сыну, ударила его по голове кочергой случайно, а моющую жидкость дала мальчику, чтобы он перестал оскорблять».

По версии следствия, утром 13 июля обвиняемая вернулась домой после ночного застолья. Сын сделал ей замечание о чрезмерном употреблении алкоголя, тогда женщина взяла металлическую кочергу и один раз ударила ею мальчика по голове. После этого она налила в стакан чистящее средство и заставила ребенка его выпить. Когда состояние мальчика резко ухудшилось, мать не стала вызывать скорую, а просто легла спать. Врачей в обед вызвал отец, который в это время вернулся с работы.

В больнице у мальчика диагностировали ожог носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму затылочной части головы. Во время допроса он рассказал все, что с ним делала мать. До конца августа ребенок проходил длительное лечение в стационаре.

Ранее сообщалось, что в Москве десятилетнего мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе.

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