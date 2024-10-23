Россиянкам предложили рожать по четверо детей ради ипотеки

На Урале депутат предложил россиянкам рожать по четверо детей ради ипотеки

Депутат екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев предложил россиянкам рожать по четверо детей ради ипотеки. С таким заявлением уральский парламентарий выступил в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

По мнению Хаванцева, за рождение детей необходимо гасить ипотеку семьям за счет государства.

«Если в семье родился один ребенок, государство должно компенсировать за счет бюджета 25 процентов его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился — 50 процентов, третий — 75 процентов», — выступил с инициативой депутат.

На вопрос ведущего, должна ли быть квартира бесплатной для семьи, у которой родился четвертый ребенок, Хаванцев ответил утвердительно и заявил, что упор государства должен быть направлен на поддержку многодетных семей.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко предложил выдавать жилье детям участников специальной военной операции для их «патриотического настроя». Он также отметил, что в регионе образовался «некоторый перекос» и много внимания уделяется «асоциальным семьям».