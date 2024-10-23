МО России: при освобождении Михайловки в опорнике ВСУ нашли британских наемников

Российские военные группировки войск «Центр» в ходе освобождении Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) нашли в одном из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) двух наемников из Великобритании. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», — заявил заместитель командира батальона по военно-политической работе.

Он уточнил, что на одежде иностранных бойцов были соответствующие нашивки, флаги на форме. «Форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства», — добавил военный.

Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча сообщил, что около 200 наемников из Испании, Португалии и Кубы воюют в составе Иностранного легиона на стороне ВСУ в Часовом Яре.