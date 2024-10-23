Бойцы бригады «Север V» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Часовом Яре

Российские бойцы бригады «Север V» добровольческого корпуса уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению добровольцев, российские военные отследили с беспилотника машину солдат ВСУ, нанесли по ней удар и смогли поразить подземный склад боеприпасов.

На опубликованных кадрах видна детонация после ударов и серия взрывов от взрывающихся боеприпасов.

Ранее экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны. По его словам, попытки ВСУ вернуть утраченные позиции не привели к желаемому результату, и украинские штурмовики бежали с поля боя.