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10:16, 23 октября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Часовом Яре

Бойцы бригады «Север V» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Часовом Яре

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские бойцы бригады «Север V» добровольческого корпуса уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению добровольцев, российские военные отследили с беспилотника машину солдат ВСУ, нанесли по ней удар и смогли поразить подземный склад боеприпасов.

На опубликованных кадрах видна детонация после ударов и серия взрывов от взрывающихся боеприпасов.

Ранее экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли стратегически важные высоты у села Терны. По его словам, попытки ВСУ вернуть утраченные позиции не привели к желаемому результату, и украинские штурмовики бежали с поля боя.

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      Глеб Палехов
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