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12:37, 23 октября 2024Россия

Российский губернатор сел на шпагат и попал на видео

Глава Вологодской области Филимонов сел на шпагат и попал на видео

Кадр: Telegram-канал «Филимонов LIVE»

Глава Вологодской области Георгий Филимонов показал растяжку и попал на видео. Видеозапись губернатор опубликовал в Telegram.

На кадрах Филимонов сидит на продольном шпагате. Затем он улыбается и встает на ноги.

По словам главы региона, так заканчивается его пробежка. Видео было снято недавно, уточнил он.

Ранее уральская чиновница лишилась работы из-за пробежки. Участвовать в марафонском забеге россиянка решили в рабочее время, сославшись на якобы болезнь ребенка. Фотографии с прошедшего в Сочи забега она выложила в сеть.

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      Алан Босиков
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