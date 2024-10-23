Российский губернатор сел на шпагат и попал на видео

Глава Вологодской области Георгий Филимонов показал растяжку и попал на видео. Видеозапись губернатор опубликовал в Telegram.
На кадрах Филимонов сидит на продольном шпагате. Затем он улыбается и встает на ноги.
По словам главы региона, так заканчивается его пробежка. Видео было снято недавно, уточнил он.
Ранее уральская чиновница лишилась работы из-за пробежки. Участвовать в марафонском забеге россиянка решили в рабочее время, сославшись на якобы болезнь ребенка. Фотографии с прошедшего в Сочи забега она выложила в сеть.