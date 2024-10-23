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05:02, 23 октября 2024Из жизни

Самый опасный медведь в мире растерзал 38-летнего пастуха

TOI: в Индии медведь-губач растерзал пастуха в пещере

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Индии губач, считающийся самым опасным для людей медведем в мире, растерзал пастуха. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в пятницу, 18 октября, в лесном массиве Катгхора, штат Чхаттисгарх. 38-летний мужчина по имени Ишвар пас скот в лесу, наткнулся на пещеру и решил заглянуть в нее. Как оказалось, внутри прятался медведь-губач. Он сразу же набросился на пастуха. Помимо мужчины, зверь расправился с одной из его коров.

В данный момент останки Ишвара отправили на экспертизу. Матери мужчины выдали первоначальную единовременную помощь в размере 25 тысяч рупий (28,7 тысячи рублей). Жителям близлежащих деревень рекомендовали не ходить в лес, где произошло нападение.

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Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных для людей медведей в мире.

Ранее сообщалось, что в Словакии медведь растерзал 55-летнего мужчину, который собирал грибы. Это произошло в лесу недалеко от города Хибе на севере страны.

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      Никита Савин
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