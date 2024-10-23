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00:31, 23 октября 2024Из жизни

Семеро мужчин поселились в доме с мумией и жили на ее деньги

WSBTV: в США грабители забрались в дом к мертвецу и стали с ним жить

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США грабители вломились в дом, обнаружили там мумию хозяина и остались жить с ней. Об этом пишет WSBTV.

71-летний мужчина из штата Джорджия жил один. Его смерть, как считается, наступила из-за естественных причин в начале лета. Спустя несколько месяцев в дом в надежде на наживу забрались семеро мужчин. Обнаружив хозяина, тело которого за прошедшее время превратилось в мумию, они решили не ограничиваться ограблением и поселились в доме. Преступники использовали деньги с кредитных карт мужчины и обналичивали чеки, подделывая подпись. «Они жили в его доме... Я не знаю, как долго. Он был в ванной, а в доме только одна ванная», — сказал детектив Дэниел Годуто из полицейского управления округа Кобб.

Преступников раскрыли, когда проведать пенсионера приехали патрульные. Они сообщили коллегам о мумии пожилого мужчины и краже со взломом. «Все ящики были перевернуты, его вещи лежали посередине комнаты, и было ясно, что люди искали ценные вещи», — сказал Годуто. Подозреваемые также угнали машину. В течение суток всех семерых преступников нашли и арестовали.

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      Антонина Черташ
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