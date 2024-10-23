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10:45, 23 октября 2024Россия

Семейная пара подписала контракт с Минобороны и отправилась в зону СВО

Семейная пара из Петербурга подписала контракт с МО РФ и отправилась в зону СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Семейная пара из Санкт-Петербурга подписала контракт с Минобороны России (МО РФ) и отправилась в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, супруги служат на луганском и каховском направлениях, находясь далеко друг от друга. Дома родителей ждет сын.

Решение принять участие в СВО супруги приняли около года назад. «На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь», — рассказала военнослужащая с позывным Грация.

Ранее жительница Башкирии заявила, что ушла на СВО, чтобы отомстить за не вернувшегося из зоны боевых действий брата и ради будущего своей дочери.

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      Елена Торубарова
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