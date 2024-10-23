Шеф Пентагона сделал оговорку о военных из КНДР в России

Шеф Пентагона перепутал Россию с Африкой, говоря о военных из КНДР

Шеф Пентагона Ллойд Остин, говоря о якобы перемещении военных из КНДР на российскую территорию, оговорился и перепутал Россию с Африкой. Об этом сообщает Reuters.

«Наши аналитики видят свидетельства того, что военные из КНДР отправились в Африку. Извините, не в Африку, а в Россию. Чем именно они там занимаются, нам предстоит выяснить (...) Сейчас в Вашингтоне пытаются установить, почему северокорейские войска находятся в России», — отметил шеф Пентагона.

По словам Остина, если выяснится, что военные из КНДР якобы «намерены принимать участие в конфликте на Украине на стороне России», это может стать «очень серьезным вопросом» для Европы и в регионе Индийского и Тихого океанов.

Ранее представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав соответствующие утверждения необоснованными.