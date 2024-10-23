Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:34, 23 октября 2024Мир

Шеф Пентагона высказался о поставках Украине ракет большой дальности

Шеф Пентагона Остин: Украина не нуждается в ракетах большой дальности

Фото: Heiko Becker / Reuters

В Вашингтоне не согласны с Киевом касательно вопроса поставок Украине ракет большой дальности. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Мы увидели, что Украина разработала потенциал для массового производства беспилотников, которые обладают достаточной эффективностью, а также способны преодолевать огромные расстояния (...) Поэтому сейчас имеет смысл инвестировать в этот потенциал, а не обсуждать вопрос поставок Вашингтона Киеву ракет большой дальности», — рассказал глава американского оборонного ведомства.

По мнению Остина, Украине «стоит наращивать» производство подобных беспилотников, так как «это необходимо не только для удовлетворения текущих потребностей Киева, но и для будущих нужд страны».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США выделят Украине военную помощь на 800 миллионов долларов. Издание отмечает, что новая американская помощь Киеву может быть «утешительным призом» для Владимира Зеленского, которому не удалось убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции совершен теракт. Трое с автоматами напали на офис производителя военных самолетов и беспилотников

      Лукашенко ответил на вопрос об участии КНДР или Белоруссии в украинском конфликте

      Погоню за украинским безэкипажным катером в Черном море сняли на видео

      Норвегия разработает новый радар для NASAMS

      Лукашенко оценил возможность применения Путиным ядерного оружия в Белоруссии

      Украина заявила о 12 тысячах отправленных в Россию северокорейских военных

      Полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами около санатория в ЛНР

      Путину показали «купюру БРИКС». Набиуллиной она не понравилась

      Шеф Пентагона высказался о поставках Украине ракет большой дальности

      43-летняя Кристина Агилера в облегающем платье похвасталась фигурой после похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше