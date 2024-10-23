В США подтвердили выделение Украине 800 миллионов долларов

NYT: США выделят Украине военную помощь в размере 800 миллионов долларов

В США подтвердили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон выделит Киеву военную помощь в размере 800 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

«Представитель Пентагона, пожелавший остаться анонимным ввиду деликатности вопроса, подтвердил этот шаг, который предпринят на фоне изменения политики США», — утверждается в публикации.

По данным источника, меры США направлены на представление Киеву возможности «вести войну собственным оружием и на своих условиях». Издание отмечает, что новая американская помощь Украине может быть «утешительным призом» для Зеленского, которому не удалось убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием.

Ранее украинский лидер заявил, что сумма ожидаемой военной помощи со стороны США составит 800 миллионов долларов. Он добавил, что средства предназначены для производства оружия на Украине.