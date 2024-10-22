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18:03, 22 октября 2024Экономика

Зеленский назвал сумму ожидаемой от США военной помощи

Зеленский: Киев ожидает от Вашингтона военной помощи на $8 млрд до конца 2024-го

Фото: Remo Casilli / Reuters

Владимир Зеленский ожидает до конца 2024 года военной помощи от Вашингтона на восемь миллиардов долларов. Сумму ожидаемой поддержки президент Украины назвал журналистам, его слова приводит издание «Главком».

Зеленский отметил, что на днях Украине должны перечислить помощь на 1,6 миллиарда долларов.

«800 миллионов долларов — это первый транш в наше производство, нашу дальнобойность. Затем следует следующий транш также на дальнобойность в размере 700-800 миллионов долларов», — уточнил он.

Также руководство обсуждает вопросы перечисления восьми миллиардов долларов. По словам Зеленского, эту сумму хотелось бы получить целиком до конца года.

В сентябре министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что варианты финансовых поступлений в бюджет Украины практически исчерпаны, и повышение налогов является необходимым и вынужденным шагом. Внешние заимствования непредсказуемы — за первые три месяца 2024-го страна получила лишь десять процентов обещанной помощи. На текущий год запланировано привлечь от западных партнеров 41,3 миллиарда, однако никто не гарантирует, что выплаты будут стабильными, подчеркнул он.

По данным Минфина Украины, к концу 2025 года дефицит бюджета вырастет до 19,4 процента ВВП. Основным источником доходов при этом остаются налоговые поступления, благодаря им в 2025-м планируют покрыть 50,4 процента всех расходов. Дефицит в проекте бюджета уже больше прогнозируемого в бюджетной декларации.

Европарламент уже поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов. Кредит будет доступен к концу 2024 года. Ожидается, что остальные страны «Большой семерки», включая США, внесут еще около 10 миллиардов евро. Размер кредитов озвучат 25 октября на встрече министров финансов этих стран в Вашингтоне.

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      Вячеслав Агапов
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