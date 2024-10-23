Си Цзиньпин встретится с премьером Индии в Казани впервые с 2022 года

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся на полях саммита БРИКС в российской Казани. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут в среду первую двустороннюю встречу с 2022 года», — отмечает агентство.
Как указал глава индийского МИД Викрам Мисри, встреча состоится в среду 23 октября. «Точное время и другая логистика прорабатываются, но встреча состоится», — подчеркнул дипломат.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на Западе можно услышать скрип зубов из-за объятий Моди и президента России Владимира Путина на саммите БРИКС.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На мероприятие в столицу Татарстана прибыли представители многих стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.