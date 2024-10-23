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08:53, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Журналист указал на одну деталь на встрече Путина и Моди в Казани

Журналист Боуз: в США и Британии скрипят зубами из-за объятий Моди и Путина

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На Западе можно услышать скрип зубов из-за объятий президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в ходе встречи в рамках саммита БРИКС в Казани. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он обратил внимание на одну деталь. «Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани», — говорится в сообщении.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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      Марина Совина
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