Симоньян: пишущие о катастрофе в РФ противники БРИКС оказались неправы

Пишущие о катастрофе в России противники БРИКС оказались неправы, раз в обществе уделяют столько внимания обсуждению узких джинсов. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА Новости.

Журналист подчеркнула, что в России «не такая катастрофа», как пишут об этом все противники БРИКС, если в обществе уделяют «много внимания тому, кто и что сказал про узкие джинсы».

Ранее президент России Владимир Путин назвал единомышленниками страны — участницы БРИКС. Политик добавил, что все государства в объединении готовы нести ответственность за будущее мира, а также оказывать положительное влияние на глобальную безопасность и решение острых региональных проблем.