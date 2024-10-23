Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:38, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Симоньян ответила «пишущим о катастрофе в России противникам БРИКС»

Симоньян: пишущие о катастрофе в РФ противники БРИКС оказались неправы
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пишущие о катастрофе в России противники БРИКС оказались неправы, раз в обществе уделяют столько внимания обсуждению узких джинсов. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА Новости.

Журналист подчеркнула, что в России «не такая катастрофа», как пишут об этом все противники БРИКС, если в обществе уделяют «много внимания тому, кто и что сказал про узкие джинсы».

Ранее президент России Владимир Путин назвал единомышленниками страны — участницы БРИКС. Политик добавил, что все государства в объединении готовы нести ответственность за будущее мира, а также оказывать положительное влияние на глобальную безопасность и решение острых региональных проблем.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Британский дипломат набросился на журналистов в аэропорту. Стычка попала на видео

      Лукашенко раскритиковал «мирный план» Зеленского

      Симоньян ответила «пишущим о катастрофе в России противникам БРИКС»

      Детали удара Израиля по дому в Ливане раскрыли

      В Германии обвинили россиянина в убийстве двух украинских военнослужащих

      В Белом доме заявили о прибытии трех тысяч бойцов из Северной Кореи в Россию

      Симоньян выступила против налога на бездетность

      Стало известно о решении Эрдогана прервать визит в Казань из-за теракта

      Власти Турции высказались о возможных организаторах теракта в Анкаре

      Люди отомстили акуле за нападение на человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше