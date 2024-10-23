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22:53, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Симоньян выступила за запрет пропаганды чайлдфри

Симоньян назвала правильной борьбу с пропагандой чайлдфри

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что с пропагандой отказа от деторождения (чайлдфри) нужно бороться. Об этом она заявила в интервью телеканалу НТВ.

«Очень легко в этом убедить. Правильно делают, что борются», — сказала Симоньян.

По ее словам, борьба с пропагандой чайлдфри является правильной из-за того, что дети могут подвергнуться ее влиянию из-за тяги к модным течениям.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри. Авторы документа предлагают взимать с граждан за призывы к бездетности до 100 тысяч рублей, с должностных лиц — до 200 тысяч рублей, с юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Помимо этого, юрлицам будет грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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      Евгений Силаев
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