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17:50, 23 октября 2024Россия

Сменивший пол трижды награжденный участник СВО рассказал о выходе из-под Киева

Сменивший пол боец Перов о боях под Киевом: эвакуировались и выходили с колонной

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сменивший пол трижды награжденный участник специальной операции (СВО) Максим Перов (по новым документам — Максин Перова) рассказал, что после боев под Киевом в первые дни СВО ему удалось выйти с общей воинской колонной, в то время как бойцам других подразделений приходилось эвакуироваться. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу БОГЕМАLIVE.

По словам Перова, после выхода из-под Киева наступило относительное затишье. «Назвать эвакуацией [отход] сложно. Кто-то прямо эвакуировался, кто-то отходил с основной колонной войск, группировкой всей. Я в ней был (...) Потом войска растягивались по всему фронту, который подготовлен был с 2015 года», — рассказал Перов.

Участник СВО отметил, что лишь спустя время, когда он и сослуживцы получили боевой опыт, им удалось избавиться от «удивления». «Летняя кампания 2022 года — к этому времени многие уже получили боевой опыт и поняли, зачем и как, что делают. Но до этого была такая немножко тряска, потому что воевавших мало кого было», — рассказал ветеран.

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Сокращение военной активности России вокруг Киева и Чернигова в Кремле назвали «жестом доброй воли». Там отметили, что войска были отведены, чтобы показать, что страна действительно готова создать комфортные условия для продолжения переговоров.

Как сообщалось ранее, в 2023 году военный узнал, что в России скоро запретят менять пол в документах, взял срочный отпуск, отправился в ЗАГС, сменил данные и стал девушкой. Вернуться на службу у Перова не получилось. Во время СВО он воевал в составе группировки «Центр», награжден медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и медалью Жукова.

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