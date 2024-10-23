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16:22, 23 октября 2024Экономика

Собчак прокомментировала выселение мужчины из квартиры по ее иску

Собчак заявила, что выселить мужчину из квартиры по ее иску мог бизнес-партнер

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о выселении мужчины из квартиры по ее иску в разговоре с Telegram-каналом «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По информации из карточки дела, соответствующее решение было принято накануне. При этом звезда заявила, что у нее нет ни с кем жилищных споров. «Я вообще за городом живу, у меня все прекрасно. Возможно, это по бизнесу мой партнер. У меня есть бизнес, связанный с тем, что я покупаю квартиры и что-то переоборудую. Естественно, это все в рамках закона всегда происходит», — подчеркнула Собчак. Более подробно о своем бизнесе журналистка рассказывать не стала.

Ранее в этот же день стало известно, что жителя столицы по фамилии Соколов лишили права пользования квартирой и сняли с регистрационного учета после иска Ксении Собчак. Никакие другие детали дела при этом раскрыты не были.

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      Полина Кислицына
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