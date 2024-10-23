Москвича выселили из квартиры после иска Собчак

Суд выселил москвича из квартиры после иска Ксении Собчак

Жителя Москвы лишили права пользования квартирой после иска Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Иск был подан против мужчины по фамилии Соколов. Другие подробности не раскрываются.

В феврале Собчак заявила о намерении подать иск против НТВ, связанный с защитой чести, достоинства и деловой репутации после выхода двух фильмов НТВ о ней, в которых подробно обсуждалась политическая позиция журналистки, а также говорилось о ее недвижимости.

Представители телеканала в ответ попросили Собчак принести в суд документы о наличии у нее чести и достоинства.