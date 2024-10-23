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06:40, 23 октября 2024Силовые структуры

Москвича выселили из квартиры после иска Собчак

Суд выселил москвича из квартиры после иска Ксении Собчак

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Жителя Москвы лишили права пользования квартирой после иска Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Иск был подан против мужчины по фамилии Соколов. Другие подробности не раскрываются.

В феврале Собчак заявила о намерении подать иск против НТВ, связанный с защитой чести, достоинства и деловой репутации после выхода двух фильмов НТВ о ней, в которых подробно обсуждалась политическая позиция журналистки, а также говорилось о ее недвижимости.

Представители телеканала в ответ попросили Собчак принести в суд документы о наличии у нее чести и достоинства.

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