США анонсировали новый пакет жестких антироссийских санкций

Минфин: США введут новый пакет антироссийских санкций на следующей неделе

Власти США на следующей неделе объявят о введении новых жестких антироссийских санкций. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, новые санкции будут в том числе направлены «против тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах». Йеллен подчеркнула, что Вашингтон продолжает бороться с тем, как Россия обходит рестрикции.

Ранее сообщалось, что очередной пакет санкций Евросоюза будет направлен против российского экспорта энергоресурсов. По данным Politico, европейские страны начнут разрабатывать 15-й пакет ограничений в январе. Главным образом он затронет поставки сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия планирует сильнее ограничить возможности покупать российское топливо, объемы закупки которого начали расти скорыми темпами из-за ожиданий новых санкций.