Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 23 октября 2024Мир

США анонсировали новый пакет жестких антироссийских санкций

Минфин: США введут новый пакет антироссийских санкций на следующей неделе

Фото: Tita Barros / Reuters

Власти США на следующей неделе объявят о введении новых жестких антироссийских санкций. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, новые санкции будут в том числе направлены «против тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах». Йеллен подчеркнула, что Вашингтон продолжает бороться с тем, как Россия обходит рестрикции.

Ранее сообщалось, что очередной пакет санкций Евросоюза будет направлен против российского экспорта энергоресурсов. По данным Politico, европейские страны начнут разрабатывать 15-й пакет ограничений в январе. Главным образом он затронет поставки сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия планирует сильнее ограничить возможности покупать российское топливо, объемы закупки которого начали расти скорыми темпами из-за ожиданий новых санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Тела двух россиян обнаружили в отеле Ташкента. Они могли отравиться попавшим в вентиляционную систему газом

      Уральские ученые определили дату мощнейшего извержения вулкана за десять тысяч лет

      На Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС

      США анонсировали новый пакет жестких антироссийских санкций

      Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника

      Госдума приняла поправки по уплате налогов и пошлин

      БДСМ-госпожа рассказала о странной страсти 92-летнего клиента

      Заманивающие в рабство бойцов СВО преступники стали выдавать себя за «Ахмат»

      ВС России ударили «Искандером» по секретному штабу ГБР Украины

      Посетивший Россию бывший аналитик ЦРУ отметил высокий уровень жизни в двух городах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше