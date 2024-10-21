Названа цель 15-го пакета санкций ЕС против России

Politico: 15-й пакет санкций ЕС будет направлен против российского экспорта СПГ

Очередной пакет санкций Евросоюза будет направлен против российского экспорта энергоресурсов. Цель новых ограничений со ссылкой на дипломатические источники называет Politico.

Европейские страны начнут разрабатывать 15-й пакет ограничений в январе. Главным образом он затронет поставки сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия планирует сильнее ограничить возможности покупать российское топливо, объемы закупки которого начали расти скорыми темпами из-за ожиданий новых санкций.

Собеседники Politico пояснили, что обсуждение новых санкций против России начнется в январе, поскольку в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. По словам источников, премьер Венгрии Виктор Орбан использовал председательство страны, чтобы «фактически остановить переговоры о санкциях».

Венгрия выступает против ограничений, которые в первую очередь бьют по объединению. Основным инициатором новых рестрикций является Польша — государство, которое сменит Венгрию на посту, хочет использовать свое шестимесячное председательство, чтобы ужесточить требования к поставкам российского топлива на континент.

«Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак. Нам нужно это исправить», — заявил Кшиштоф Болеста, министр климата и окружающей среды Польши.

Поляки также хотят использовать свое председательство, чтобы добиться большей прозрачности в отношении того, сколько именно российского ископаемого топлива поступает в ЕС — возможно, даже под ложными предлогами.

Ранее ужесточить контроль за импортом в Европу российских энергоресурсов призвала Франция. Чтобы остановить рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), Париж предлагает идентифицировать компании, отгружающие топливо, прямо в портах. Некоторые поставщики газа, которые забронировали мощности для импорта российского СПГ в портах Евросоюза, должным образом не идентифицированы — по словам главы Минэнерго Франции Аньес Панье-Рунашер, для «устранения этой зависимости» необходим высочайший уровень прозрачности в отношении потоков топлива.