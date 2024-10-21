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17:37, 21 октября 2024Экономика

Названа цель 15-го пакета санкций ЕС против России

Politico: 15-й пакет санкций ЕС будет направлен против российского экспорта СПГ
СюжетСанкции против России:

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Очередной пакет санкций Евросоюза будет направлен против российского экспорта энергоресурсов. Цель новых ограничений со ссылкой на дипломатические источники называет Politico.

Европейские страны начнут разрабатывать 15-й пакет ограничений в январе. Главным образом он затронет поставки сжиженного природного газа (СПГ). Еврокомиссия планирует сильнее ограничить возможности покупать российское топливо, объемы закупки которого начали расти скорыми темпами из-за ожиданий новых санкций.

Собеседники Politico пояснили, что обсуждение новых санкций против России начнется в январе, поскольку в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. По словам источников, премьер Венгрии Виктор Орбан использовал председательство страны, чтобы «фактически остановить переговоры о санкциях».

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Венгрия выступает против ограничений, которые в первую очередь бьют по объединению. Основным инициатором новых рестрикций является Польша — государство, которое сменит Венгрию на посту, хочет использовать свое шестимесячное председательство, чтобы ужесточить требования к поставкам российского топлива на континент.

«Импорт российских энергоносителей растет. Это плохой знак. Нам нужно это исправить», — заявил Кшиштоф Болеста, министр климата и окружающей среды Польши.

Поляки также хотят использовать свое председательство, чтобы добиться большей прозрачности в отношении того, сколько именно российского ископаемого топлива поступает в ЕС — возможно, даже под ложными предлогами.

Ранее ужесточить контроль за импортом в Европу российских энергоресурсов призвала Франция. Чтобы остановить рост поставок сжиженного природного газа (СПГ), Париж предлагает идентифицировать компании, отгружающие топливо, прямо в портах. Некоторые поставщики газа, которые забронировали мощности для импорта российского СПГ в портах Евросоюза, должным образом не идентифицированы — по словам главы Минэнерго Франции Аньес Панье-Рунашер, для «устранения этой зависимости» необходим высочайший уровень прозрачности в отношении потоков топлива.

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      Вячеслав Агапов
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