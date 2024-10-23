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16:54, 23 октября 2024Наука и техника

США начали переговоры о получении китайских образцов лунного грунта

НАСА: США начали переговоры о получении добытых Китаем образцов лунного грунта

Фото: Stringer Shanghai / Reuters

США начали переговоры о получении добытых Китаем в рамках миссии Chang’e-6 образцов грунта с обратной стороны Луны, заявил глава НАСА Билл Нельсон. Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас мы прорабатываем дальнейшие вопросы», — сказал руководитель американского космического агентства в ходе Международного астронавтического конгресса в Милане.

Нельсон добавил, что, по его мнению, переговоры завершатся позитивно и Пекин согласится предоставить Вашингтону доступ к образцам.

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Reuters напоминает, что США и Китай являются двумя крупнейшими космическими державами мира, практически не сотрудничающими друг с другом в космической области.

25 июня капсула с грунтом китайской автоматической межпланетной станции Chang’e-6 успешно приземлилась на площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия.

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      Иван Потапов
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