Стало известно о нестандартных ожиданиях российских мужчин от первого свидания

Российские мужчины признались, что не против получить подарок на первом свидании

Почти половина российских мужчин надеется получить от женщины подарок на первом свидании. Другие нестандартные ожидания от первого свидания стали известны из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Исследование проводилось с целью выяснить, насколько уместным россияне считают дарить подарки на первом свидании. 60 процентов мужчин признались, что считают такие траты со своей стороны преждевременным шагом при недолгом знакомстве. При этом почти половина респондентов мужского пола (46 процентов) сами оказались не против получить подарок на первой встрече.

40 процентов мужчин все же дарят подарки на первом свидании. 16 процентов считают это хорошим тоном, 24 процента хотят произвести впечатление, если женщина очень им нравится. Многие руководствуются практичностью: 34 процентов мужчин ожидают, что подарок увеличит шансы на второе свидание. Женщины более избирательны в вопросах подарков. 16 процентов готовы пойти на такой шаг, чтобы улучшить настроение потенциальному партнеру, для шести процентов это вопрос уровня симпатии. Большинство — 77 процентов — предпочитают ничего не дарить.

Мужчины и женщины сходятся в допустимой стоимости подарка на первом свидании — и те, и другие считают нормой одну-две тысячи рублей. При этом 6 процентов мужчин заявили о готовности потратить на женщину десять тысяч рублей при первой встрече.

Лидером среди подарков для первого свидания оказались цветы (их выбрали более 80 процентов респондентов). На втором месте — сладости и угощения (23 процента мужчин и 42 процента женщин), а замыкают тройку билеты в кино или театр (19 процентов мужчин и 35 процентов женщин). 67 процентов мужчин признались, что были бы приятно удивлены и даже растроганы, если бы девушка принесла им подарок на первое свидание. Для 78 процентов женщин подарок — признак галантности и желания произвести хорошее впечатление. Еще 16 процентов видят в этом готовность вкладываться в отношения на ранних этапах.

Ранее сообщалось, что женщины из России с возрастом стали отказываться от серьезных отношений. А мужчины, напротив, с годами все чаще ищут долгосрочные союзы.