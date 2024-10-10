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10:03, 10 октября 2024Из жизни

Россиянки стали отдавать предпочтение несерьезным отношениям

Mamba: женщины из России с возрастом стали отказываться от серьезных отношений

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские мужчины с возрастом стали чаще отдавать предпочтение серьезным отношениям, в отличие от женщин. К таким выводам специалисты из дейтингового приложения Mamba пришли после социологического опроса, результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Приложение провело исследование с целью выяснить, как с возрастом меняются цели и предпочтения в знакомствах у мужчин и женщин. В опросе приняли участие 3 286 респондентов старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Оказалось, что 64 процента мужчин с годами начинают стремиться к созданию семьи, при этом те же цели преследуют на два процента меньше женщин. 38 процентов россиянок, согласны результатам опроса, готовы отказываться от серьезности в пользу регулярных встреч и легкого флирта.

Специалисты выяснили, что большинство мужчин подталкивает к браку важность семейных ценностей (77 процентов), а женщины ожидают от союза с партнером эмоциональной и финансовой поддержки (60 процентов). 30 процентов взрослых женщин ищут мужчину, чтобы чувствовать себя молодыми и желанными. Избегание стабильных отношений у мужчин связано с нежеланием терять свободу или с предыдущим расставанием. 53 процента женщин объясняют стремление к несерьезным отношениям отказом менять привычки ради партнера.

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57 процентов мужчин и 78 процентов опрошенных женщин заявили, что с годами стали подходить к поиску партнера более осознанно, понимая свои желания и ограничения. Ровно половина женщин указывают цели знакомства сразу, а 72 процента хотели бы, чтобы так поступали и мужчины. Однако большинство мужчин предпочитают встретиться и лишь потом определяться с целями. При этом 65 процентов мужчин будут стараться продолжить общение, даже если цели не совпадают. Женщины так поступают вдвое реже.

Ранее абсолютное большинство россиянок назвали грамотность привлекательной чертой в мужчинах.

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      Антонина Черташ
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