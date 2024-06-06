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17:13, 6 июня 2024Из жизни

Названа самая привлекательная для россиянок черта в мужчинах

«Известия»: россиянки назвали грамотность самой привлекательной мужской чертой

Фото: Tibor Papai / Unsplash

Абсолютное большинство россиянок назвали грамотность привлекательной чертой в мужчинах. Об этом по итогам опроса, проведенного приложением для знакомств Mamba и сервисом для чтения книг «Литрес», сообщает издание «Известия».

Опрос о важности грамотности партнера был проведен в преддверии Международного дня русского языка. Выяснилось, что 96 процентов россиянок привлекает мужская грамотность. 76 процентов мужчин также отметили, что им нравится хорошая устная и письменная речь женщин.

Четверть респондентов-мужчин признались, что ничего не станут говорить партнерше, если она будет допускать орфографические и другие ошибки, 17 процентов женщин также оказались готовы закрыть глаза на это. При этом 23 процента мужчин и 38 процентов женщин выразили желание иметь эрудированного партнера.

Более 90 процентов опрошенных женщин считают, что хорошо владеют русским языком, в то время как мужчины оценили себя скромнее. Только 39 процентов респондентов назвали уровень своей грамотности высоким, 45 процентов допускают, что совершают ошибки из-за невнимательности.

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Женщины лучше относятся к людям, которые указывают другим на грамматические и речевые ошибки, — более трети признались, что делают это сами. Больше половины мужчин заявили, что равнодушны к подобным замечаниям, но себе не позволяют указывать на чужие ошибки.

Для трети мужчин грамотность женщины говорит о ее просвещенности и культурности. При этом 41 процент опрошенных женщин считают грамотную речь индикатором образованности мужчины, а для 20 процентов респонденток — это индикатор уровня жизни.

38 процентов мужчин раздражают опечатки, примерно трети не нравится отсутствие точек и запятых. В то же время большинство женщин (57 процентов) выводят из себя неправильные склонения и спряжения.

Ранее сообщалось, что подавляющее число жителей страны любят окрошку с квасом и лишь четверть предпочитают в качестве основы холодного супа кефир. 11 процентов респондентов сообщили, что ничем не заливают блюдо и едят его как салат.

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      Антонина Черташ
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