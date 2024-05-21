Россияне сделали выбор между окрошкой на квасе и кефире

Две трети россиян признались, что едят окрошку на квасе

Две трети россиян предпочли окрошку на квасе. Об этом сообщается в пресс-релизе городской службы доставки еды «Кухня на районе», эксклюзивно предоставленном «Ленте.ру».

В преддверии Дня окрошки компания опросила 1200 респондентов старше 18 лет по всей России. По результатам опроса выяснилось, что подавляющее число жителей страны сделали выбор в пользу окрошки с квасом и лишь четверть предпочитают в качестве основы холодного супа кефир. 11 процентов респондентов сообщили, что ничем не заливают блюдо и едят его как салат.

87 процентов признались в любви к традиционному супу и всего пять процентов опрошенных заявили, что совсем не едят окрошку. Большинство россиян также назвали блюдо летним, но каждый десятый опрошенный сказал, что ест окрошку круглый год.

Среди мясных ингредиентов лидирует вареная колбаса (76 процентов) и ветчина (38 процентов), однако часть респондентов используют вареное мясо, говяжий язык или копчености. Вегетарианская версия окрошки не пользуется популярностью: всего пять процентов заявили, что предпочитают есть суп без мяса.

86 процентов респондентов считают, что в окрошке должны быть свежие огурцы, только 14 процентов отдают предпочтение соленым. В качестве заправки россияне чаще всего используют зелень и сметану, за ними следуют майонез, хрен и горчица. Семь процентов опрошенных едят окрошку без заправки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Китае съел два куска утки по-пекински. По его словам, он планировал съесть только один кусок, но было так вкусно, что он не смог удержаться.