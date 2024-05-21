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18:16, 21 мая 2024Из жизни

Россияне сделали выбор между окрошкой на квасе и кефире

Две трети россиян признались, что едят окрошку на квасе

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Две трети россиян предпочли окрошку на квасе. Об этом сообщается в пресс-релизе городской службы доставки еды «Кухня на районе», эксклюзивно предоставленном «Ленте.ру».

В преддверии Дня окрошки компания опросила 1200 респондентов старше 18 лет по всей России. По результатам опроса выяснилось, что подавляющее число жителей страны сделали выбор в пользу окрошки с квасом и лишь четверть предпочитают в качестве основы холодного супа кефир. 11 процентов респондентов сообщили, что ничем не заливают блюдо и едят его как салат.

87 процентов признались в любви к традиционному супу и всего пять процентов опрошенных заявили, что совсем не едят окрошку. Большинство россиян также назвали блюдо летним, но каждый десятый опрошенный сказал, что ест окрошку круглый год.

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Среди мясных ингредиентов лидирует вареная колбаса (76 процентов) и ветчина (38 процентов), однако часть респондентов используют вареное мясо, говяжий язык или копчености. Вегетарианская версия окрошки не пользуется популярностью: всего пять процентов заявили, что предпочитают есть суп без мяса.

86 процентов респондентов считают, что в окрошке должны быть свежие огурцы, только 14 процентов отдают предпочтение соленым. В качестве заправки россияне чаще всего используют зелень и сметану, за ними следуют майонез, хрен и горчица. Семь процентов опрошенных едят окрошку без заправки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Китае съел два куска утки по-пекински. По его словам, он планировал съесть только один кусок, но было так вкусно, что он не смог удержаться.

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      Антонина Черташ
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