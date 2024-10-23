Стало известно об успехах российских военных в ДНР

Марочко: ВС России продвижением у Тернов берут в полуохват ВСУ в Северске

Российские военные достигли успехов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, у населенного пункта Терны отмечается продвижение Вооруженных сил (ВС) России. Это способствует тому, что они постепенно берут в полуохват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске.

«Наши войска после успехов у Макеевки и Невского начали опускаться на юг по направлению Тернов и Ямполовки — это для нас очень важные населенные пункты, поскольку перерезается украинская группировка. В перспективе это позволит взять в полуохват Северск», — объяснил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также сообщил, что в районе Тернов продолжаются активные боевые действия. Вместе с тем он рассказал о безуспешной попытке бойцов ВСУ бежать со своих позиций в населенном пункте Новосадовое в ДНР.

Ранее стало известно о потере ВСУ опорных пунктов у Тернов. Сообщалось, что они были расположены на стратегически важных для украинской армии высотах.