arXiv: определена природа звездного потока Икар в диске Млечного Пути

Астрономы из Италии и Чили определили природу аккрецированного звездного потока под названием Икар, находящегося в диске Млечного Пути. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Икар — это звездный поток, открытый в 2020 году, который быстро вращается в галактическом диске. Считается, что он возник в результате аккреции остатков карликовой галактики с массой около миллиарда солнечных масс. Однако некоторые ученые предполагают, что Икар может представлять собой признак формирования и эволюции самого диска Млечного Пути.

Для изучения происхождения Икара команда ученых использовала данные со спутника Gaia, эксперимент по галактической эволюции APOGEE и данные галактической археологии HERMES (GALAH). Эти данные позволили провести химико-кинематический анализ звездного потока.

Исследователи идентифицировали 81 звезду, относящуюся к Икару, и на основе химического анализа определили его динамические свойства. Было установлено, что скорость потока в местном стандарте покоя составляет 171 километр в секунду, а его металличность оценивается на уровне -1,35.

Астрономы также выяснили, что возраст звездного потока составляет не менее 12 миллиардов лет, а его номинальный возраст — около 14 миллиардов лет. Химический анализ показал, что звезды Икара характеризуются низким содержанием никеля по сравнению со звездами Млечного Пути.

Ученые пришли к выводу, что свойства Икара типичны для аккрецированных маломассивных систем, подтверждая гипотезу о его происхождении как остатка разрушенной галактики. Однако дальнейшие исследования и улучшенные данные помогут окончательно подтвердить эту теорию.