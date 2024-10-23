Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:22, 23 октября 2024Наука и техника

Определена природа звездного потока Икар

arXiv: определена природа звездного потока Икар в диске Млечного Пути

Фото: Matthew Childs / Reuters

Астрономы из Италии и Чили определили природу аккрецированного звездного потока под названием Икар, находящегося в диске Млечного Пути. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Икар — это звездный поток, открытый в 2020 году, который быстро вращается в галактическом диске. Считается, что он возник в результате аккреции остатков карликовой галактики с массой около миллиарда солнечных масс. Однако некоторые ученые предполагают, что Икар может представлять собой признак формирования и эволюции самого диска Млечного Пути.

Для изучения происхождения Икара команда ученых использовала данные со спутника Gaia, эксперимент по галактической эволюции APOGEE и данные галактической археологии HERMES (GALAH). Эти данные позволили провести химико-кинематический анализ звездного потока.

Исследователи идентифицировали 81 звезду, относящуюся к Икару, и на основе химического анализа определили его динамические свойства. Было установлено, что скорость потока в местном стандарте покоя составляет 171 километр в секунду, а его металличность оценивается на уровне -1,35.

Астрономы также выяснили, что возраст звездного потока составляет не менее 12 миллиардов лет, а его номинальный возраст — около 14 миллиардов лет. Химический анализ показал, что звезды Икара характеризуются низким содержанием никеля по сравнению со звездами Млечного Пути.

Ученые пришли к выводу, что свойства Икара типичны для аккрецированных маломассивных систем, подтверждая гипотезу о его происхождении как остатка разрушенной галактики. Однако дальнейшие исследования и улучшенные данные помогут окончательно подтвердить эту теорию.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции совершен теракт. Трое с автоматами напали на офис производителя военных самолетов и беспилотников

      Россиян предупредили о тяжелых последствиях неконтролируемого приема антибиотиков

      Задолжавшая алименты россиянка спряталась от судебных приставов в шкафу

      Врач назвала защищающую от диабета ягоду

      Эрдоган пообещал Путину устранить проблемы с платежами

      В российский музей привезли окаменелое дерево возрастом более 56 миллионов лет

      Новые выпуски российского госдолга не смогли продать

      Мужчина поймал ядовитую змею в детском саду голыми руками и снял это на видео

      Россиянам пообещали доступные цены на авиабилеты

      В Ульяновске из пожара спасли животных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше