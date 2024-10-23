Ставшая звездой TikTok российская пенсионерка умерла в возрасте 98 лет

Российская TikTok-блогерша баба Маша умерла в возрасте 98 лет

Российская TikTok-блогерша баба Маша, известная благодаря видео с рецептами, умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — говорится в сообщении, опубликованном 22 октября. Подробности не приводятся.

За два дня до этого в Telegram-канале пенсионерки было опубликовано видео, в котором она рассказала, что заболела и ей вызывали скорую помощь. Баба Маша добавила, что благодаря помощи медиков ей стало легче. «Очень плохо мне было, он (медик — прим. «Ленты.ру») от смерти меня спас», — рассказала блогерша.

Первое видео в аккаунте бабы Маши в TikTok было опубликовано в 2021 году. Изначально пенсионерка, родившаяся в 1926 году, рассказывала о своей жизни и исполняла песни. Затем блоге преимущественно посвящался кулинарии. Бабушка также проводила прямые эфиры, во время которых общалась со зрителями. На страницу бабы Маши подписано более трех миллионов пользователей.

