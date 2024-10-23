The Astrophysical Journal Letters: раскрыта причина геомагнитной супербури

Ученые Университета Китайской академии наук в Пекине раскрыли причины крупнейшей геомагнитной бури последних двух десятилетий, произошедшей в мае 2024 года. Их работа размещена в The Astrophysical Journal Letters.

Майская супербуря была вызвана скоплением корональных выбросов массы (CME), а не единичным выбросом, что сделало это событие необычайно масштабным. Это взаимодействие активных процессов на Солнце привело к одному из самых мощных геомагнитных явлений за последнее время, сопровождавшемуся видимыми полярными сияниями, которые наблюдались в разных частях света, включая Канарские острова и Квинсленд.

Для получения данных о происхождении и развитии этой бури команда ученых объединила наблюдения с нескольких космических аппаратов, включая спутник STEREO A, и анализ наземных данных. Благодаря этим данным исследователи смогли отследить формирование и развитие активных солнечных областей, которые производили серию корональных выбросов массы.

В ходе исследования было выявлено, что ключевым фактором, влияющим на интенсивность геомагнитных бурь, является геоэффективность выбросов корональной массы, то есть их способность вызывать геомагнитные возмущения на Земле. Исследователи зафиксировали значительные различия в конфигурации магнитного поля между Землей и наблюдательной точкой STEREO A, что объясняет различие в геоэффективности разных выбросов, даже происходящих из одной и той же активной области Солнца.

Кроме того, ученые обратили внимание на исторические данные, включая событие Кэррингтона 1859 года и шторм 1989 года, которые также были вызваны последовательными выбросами корональной массы. Эти данные поддерживают гипотезу о том, что такие экстремальные события могут происходить чаще, чем предполагалось ранее, и имеют тенденцию к формированию идеальных штормов.

Таким образом, исследование подтверждает значимость более точного мониторинга солнечной активности и разработки улучшенных моделей для предсказания космической погоды. Это поможет предотвратить потенциально катастрофические последствия для современной инфраструктуры при повторении подобных событий в будущем.