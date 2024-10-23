Суд признал россиянина недостойным наследником не вернувшегося с СВО сына

В Тульской области суд признал отца недостойным «гробовых» выплат бойца СВО

В Тульской области суд признал отца недостойным наследником «гробовых» выплат за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине бойца. Об этом пишет «Тульская служба новостей» (ТСН).

Как пишет издание, иск подали другие родственники военного, попросив признать биологического отца недостойным наследником.

Из материалов дела следует, что россиянин оставил сына, когда ему был один год, после чего не интересовался его жизнью и не выплачивал алименты. В июне военный получил ранение на СВО, спасти его не удалось. На выплаты в числе других родных претендовал его биологический отец. Однако суд признал мужчину недостойным наследником, уточняет ТСН.

Ранее в Приморском крае отца участника СВО обязали вернуть выплаты за сына, поскольку он не принимал участия в воспитании ребенка.

