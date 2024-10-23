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00:10, 23 октября 2024Силовые структуры

Суд вынес приговор фигуранту дела о попытке теракта в Москве

Восьмого фигуранта дела о попытке теракта на Лубянке осудили на 12 лет

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Восьмого фигуранта дела о попытке теракта на Лубянке в Москве — исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова — приговорили к 12 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

Шарипов признал вину в финансировании и участии в ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России). Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

По данным агентства, остальные фигуранты уже получили сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима.

В мае 2022 года террористы планировали устроить взрыв возле здания ФСБ на Лубянке. Они собирались расстрелять из огнестрельного оружия прохожих и посетителей, а также выдвинуть требование о выводе российских войск из Сирии.

Ранее российские силовики задержали трех уроженцев Дагестана, организовавших ячейку экстремистской организации. Задержанные занимались пропагандой среди жителей Северного Кавказа идеологии своей группы, воздействуя на их религиозные чувства.

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      Марина Совина
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