Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:03, 23 октября 2024Силовые структуры

Суд вынес приговор матери умершего от борща младенца

В Амурской области мать умершего от борща младенца получила семь месяцев колонии

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Серышевский районный суд Амурской области вынес приговор матери семимесячного младенца, который умер от кормления борщом, хлебом и пакетированным соком. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Суд установил, что мать ухаживала за ребенком ненадлежащим образом, из-за чего у малыша развился острый гастроэнтерит. Медицинская помощь младенцу была оказана несвоевременно, поскольку мать вместо вызова скорой помощи решила пойти к педиатру в поликлинику. Ребенок умер в палате интенсивной терапии районной больницы, в суде мать признала свою вину.

«Суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к семи месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа», — указано в заявлении.

Ранее умер еще один ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом во время семейного ужина в селе Красная Сопка. До этого сообщалось о гибели детей в возрасте 6, 11 и 13 лет. Всего в семье было четверо детей.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан. Кого это затронет?

      Украина за ночь выпустила по России 14 дронов и 4 безэкипажных катера

      В Госдуме обратились в Минпросвещения с просьбой обозначить позицию по квадробингу

      Россиянина осудили на 12,5 года за шпионаж в пользу Украины

      В Ираке сообщили об ударе по «жизненно важной» для Израиля цели

      Суд вынес приговор матери умершего от борща младенца

      Людям с низким либидо посоветовали способы заставить партнера чувствовать себя желанным

      43-летняя ведущая показала фигуру в откровенном наряде

      В США испугались «спирали смерти в обороне»

      Москвича выселили из квартиры после иска Собчак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше