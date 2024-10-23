Суд вынес приговор матери умершего от борща младенца

В Амурской области мать умершего от борща младенца получила семь месяцев колонии

Серышевский районный суд Амурской области вынес приговор матери семимесячного младенца, который умер от кормления борщом, хлебом и пакетированным соком. Об этом сообщает пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Суд установил, что мать ухаживала за ребенком ненадлежащим образом, из-за чего у малыша развился острый гастроэнтерит. Медицинская помощь младенцу была оказана несвоевременно, поскольку мать вместо вызова скорой помощи решила пойти к педиатру в поликлинику. Ребенок умер в палате интенсивной терапии районной больницы, в суде мать признала свою вину.

«Суд признал Зарубину виновной в совершении преступления и приговорил к семи месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа», — указано в заявлении.

Ранее умер еще один ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом во время семейного ужина в селе Красная Сопка. До этого сообщалось о гибели детей в возрасте 6, 11 и 13 лет. Всего в семье было четверо детей.