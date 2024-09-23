В Красноярском крае после отравления пельменями умер четвертый ребенок в семье. Его родители пришли в сознание

СК заявил о смерти четвертого ребенка после отравления в Красноярском крае

Умер еще один ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом во время семейного ужина в селе Красная Сопка. Об этом сообщило Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Жертвой неизвестного токсина стал уже четвертый ребенок. Девочке было 12 лет.

До этого сообщалось о гибели детей в возрасте 6, 11 и 13 лет. Всего в семье было четверо детей.

Родители погибших детей пришли в сознание

Родители детей находятся в реанимации. Они пришли в сознание утром 23 сентября. Врачи разрешили следственные действия, сейчас их допрашивают следователи.

32-летняя мать находится на девятом месяце беременности. Предварительно, угроза жизни малыша отсутствует.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что, предварительно, во время варки пельменей кто-то из детей засыпал в воду некий токсин. Вероятно, ребенок перепутал яд с приправами.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Юлия Арбузова сообщила «Ленте.ру», что при осмотре места происшествия были найдены и изъяты пестициды для удобрений и антибиотики для скота, которые могут быть ядовитыми для людей.

Определить токсин пока не удалось

В региональном СК отметили, что гибель несовершеннолетних наступила в результате токсического действия неустановленного вещества. Следствие рассматривает несколько версий случившегося.

В ходе расследования, к которому подключили наиболее опытных следователей-криминалистов, были допрошены владелец и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в магазине, проводится ряд судебных экспертиз.